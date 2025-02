POL-HB: Nr.: 0083 --Polizei stellt Einbrecher

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Hastedter Heerstraße Zeit: 08.02.2025, 00:55 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren, die in ein Wettbüro in Hastedt eingebrochen hatten. Beide wurden festgenommen.

Gegen 00:55 Uhr meldete sich der Betreiber des Wettbüros über den Notruf der Polizei und gab an, dass er über die Videoüberwachung vermummte Personen in den Räumen in der Hastedter Heerstraße sehen könne. Die alarmierten Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und trafen im Gebäude auf die beiden Männer. Die Räume waren durchsucht worden, nachdem die Täter eine Tür aufgehebelt hatten. Beide Männer wurden mit auf die Wache genommen, dort stellt sich heraus, dass gegen den 25-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde auch für den 24 Jahre alten Mann ein Haftbefehl erlassen und beide wurden in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Männer sind bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getreten, unter anderem wegen Eigentums- und Körperverletzungsdelikten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

