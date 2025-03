Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 51 in Höhe Saarbrücken-Bübingen

Saarbrücken (ots)

Am 19.03.2025 wurde telefonisch gegen 14:04h ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 51 in Höhe Saarbrücken-Bübingen mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Ford Transit, besetzt mit einem Fahrer und Beifahrer, die B 51 in Fahrtrichtung Saarbrücken. Die Fahrerin eines Kleinwagens beabsichtigte von der Industriestraße in Saarbrücken-Bübingen auf die B 51 in Fahrtrichtung Kleinblittersdorf abzubiegen. Hier missachtete sie die Vorfahrt und kollidierte im Abbiegevorgang mit dem Ford Transit. Der Kleinwagen wurde aufgeladen und gegen die Schutzplanke geschleudert. Sämtliche Insassen in den Fahrzeugen wurden verletzt. Die Fahrerin des Toyota Aygo war eingeklemmt, wurde von der Feuerwehr befreit und der medizinischen Versorgung zugeführt. Bei keinem besteht mehr Lebensgefahr. Vor Ort konnten keine weiteren Zeugen den Unfallhergang so bestätigen oder gar Angaben machen. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein entsprechendes Gutachten an. Eine Beeinflussung der Fahrzeugführer konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Die B 51 wurde bis 18:55 Uhr voll gesperrt und anschließend gereinigt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich mit hiesiger PI Saarbrücken-Stadt (tel: 0681/9321233)in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell