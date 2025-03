Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Täterfestnahme nach schwerem räuberischen Diebstahl

Saarbrücken (ots)

Am Samstag, 08.03.2025,entwendete gegen 14:50 Uhr ein 39-jähriger mit unbekanntem Wohnsitz in einem Baumarkt in der Mainzer Straße Bohrmaschinen im Gesamtwert von 490 Euro, die er in einer mitgebrachten Tasche verstaute und den Markt verließ, ohne diese zu zahlen. Ein 29-jähriger Mitarbeiter, der den Diebstahl bemerkt hatte, verfolgte den Täter und versuchte, ihn festzuhalten. Daraufhin schlug der Dieb dem Mitarbeiter unvermittelt mit der Faust mehrfach ins Gesicht und flüchtete in ein angrenzendes Waldgebiet. Im Zuge der polizeilich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte zunächst die Tasche mit dem Diebesgut und Teile der Kleidung, dessen sich der Täter entledigt hatte, in einem Schuppen festgestellt werden. Aufgrund von Hinweisen einiger Anwohner zur Fluchtrichtung des Täters, konnte dieser schließlich versteckt auf einem Grundstück im Bereich Römerstadt festgenommen werden.Ein Strafverfahren wegen schweren räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet. Der kriminalpolizeilisch bereits einschlägig in Erscheinung getretene Beschuldigte wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet, da der Täter offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand.

