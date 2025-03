Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorradfahrer auf der L 105

L 105 Saarbrücken Brebach-Fechingen (ots)

Am 06.03.2025 gegen 14:55h wurde über Notruf mitgeteilt, dass sich ein Verkehrsunfall auf der L 105 zwischen Fechingen und Bliesransbach ereignet habe. Vor Ort konnte die Polizei feststellen, dass der Pkw-Fahrer die L 105 von Fechingen kommend in Fahrtrichtung Bliesransbach befuhr. In der langgezogenen Rechtskurve kollidierte der Pkw mit einem entgegenkommenden Yamaha-Motorradfahrer. Der 60 Jahre alte Fahrzeugführer erlitt einen Schock, der 28 Jahre alte Motorradfahrer eine offene Beinfraktur. Beide Unfallbeteiligte wurden in Krankenhäuser verbracht. Nach jetzigem Kenntnisstand schwebt keiner in Lebensgefahr. Die Unfallursache konnte vor Ort nicht abschließend erhoben werden, unterschiedliche Abläufe wurden geschildert. Vor Ort wurde ein Gutachten durchgeführt, beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die L 105 war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. Gegen 17:45h wurden die Verkehrsmaßnahmen seitens der Polizei eingestellt, die L 105 war anschließend wieder frei befahrbar.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (tel: 0681/9321233) in Verbindung zu setzen.

