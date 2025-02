Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Fußgänger von PKW gerammt und Fahrer flüchtig

66111 Saarbrücken, Nauwieser Viertel

Am Donnerstag, 13.02.2025, ca. 11:35 Uhr, ereignete sich in der Grünstraße (Nauwieser Viertel in Saarbrücken) ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 44 jähriger Mann schwer verletzt wurde. Er erlitt eine Gehirnerschütterung und diverse Prellungen am gesamten Körper. Er musste zur stationären Behandlung in das Winterbegklinikum eingeliefert werden.

Der Fußgänger ging auf der Fahrbahn der Grünstraße und wurde von einem bislang unbekannten Fahrer eines schwarzen PKW von hinten angefahren. Der Fahrer verließ nach dem Anstoß die Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Cecilienstraße, ohne sich um den Verletzten zu kümmern und Angaben zu seiner Verkehrsunfallbeteiligung sowie seiner Person zu ermöglichen.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen hochmotorisierten schwarzen PKW (evtl. Mercedes oder BMW)handeln und er war mit zwei Männern südländischen Phänotyps besetzt.

Die Polizei bitte, sich bei Hinweisen auf das Fahrzeug oder dessen Insassen an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681/9321-233) zu wenden.

