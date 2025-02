Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Raubdelikt im Innenstadtbereich von Saarbrücken; Zeugenaufruf

Saarbrücken (ots)

Am frühen Abend des 05.02.2025 kam es im Bereich des Rabbiner-Rülf-Platzes in 66111 Saarbrücken zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 24-jährigen. Nach vorangegangener verbaler Auseinandersetzung wurde der Geschädigte von drei bislang unbekannten Tätern vom Rabbiner-Rülf-Platz die Treppe hinab zum Willi-Graf-Ufer gedrängt. Anschließend schlugen die drei Täter gemeinschaftlich auf den Geschädigten ein und entwendeten ihm eine mitgeführte Tasche sowie Bargeld. Nach der Tat flohen die Täter fußläufig in Richtung Staatstheater.

Die Täter wurden als männliche Personen arabischen Phänotypes beschrieben. Die Tat soll von einem bislang unbekannten Zeugen mit dem Handy gefilmt worden sein.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen oder Hinweise zu der Identität des filmenden Zeugen geben können, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681/9321233) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell