POL-HX: Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B64 in Höhe Höxter Albaxen

Am 01.06.24, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Holzmindener mit seinem Pkw die B64 aus Richtung Höxter kommend, in Fahrtrichtung Holzminden. Etwa 1.000m nach der Einmündung zur L946 überholte er im 3-spurigen Bereich zwei Pkw. Nach aktuellem Ermittlungsstand geriet er bei diesem Überholvorgang in den einzelnen Fahrtreifen des Gegenverkehrs und touchierte dort den Pkw eines 61-jährigen aus Lage. Beim Zurücklenken in den ursprünglichen Fahrstreifen stieß der Verursacher noch gegen die zuvor überholten Pkw. Bei diesem Unfall verletzten sich 3 Personen leicht. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren 5-stelligen Bereich. Die B64 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge zwischen Albaxen und Stahle bis 14:15 Uhr gesperrt.(MS)

