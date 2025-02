Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Polizei stellt Falschfahrer - Zeugen gesucht!

Saarbrücken (ots)

Am Sonntag, dem 16.02.25, war ein 57-jähriger Mann aus Völklingen als Falschfahrer auf der A620 zwischen den Anschlussstellen VK-Wehrden und Saarbrücken-Messegelände unterwegs. In Höhe Messegelände konnte er auf der falschen Richtungsfahrbahn in Richtung Saarbrücken durch die Polizei gestoppt werden. Nach Mann machte einen verwirrten Eindruck und musste zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Saarbrücker Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die entweder den blauen Seat mit VK-Kennzeichen auf der Autobahn gesehen haben oder sogar von diesem gefährdet wurden. Zeugen melden sich bei der Polizei in Saarbrücken unter 0681-9321-233.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell