POL-SBR-STADT: Schwerer Raub in der Saarbrücker Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

66111 Saarbrücken, Nauwieser Viertel (ots) - Am Donnerstag, 13.02.2025, ca. 11:35 Uhr, ereignete sich in der Grünstraße (Nauwieser Viertel in Saarbrücken) ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 44 jähriger Mann schwer verletzt wurde. Er erlitt eine Gehirnerschütterung und diverse Prellungen am gesamten Körper. Er musste zur stationären Behandlung in das Winterbegklinikum eingeliefert werden. Der Fußgänger ging auf ...

mehr