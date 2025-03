Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall auf der A620 mit zwei verletzten Personen

Saarbrücken (ots)

Am 07.03.2025 wurde der Polizei über Notruf gegen 19:58 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A620 in Saarbrücken, im Auffahrtsbereich der Wilhelm-Heinrich-Brücke, in Fahrtrichtung Mannheim mitgeteilt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnten die Fahrzeuge noch in Unfallendstellung festgestellt werden. Laut Zeugenangaben befuhren beide Fahrzeuge die Autobahnauffahrt A620, der Wilhelm-Heinrich-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim. Aufgrund des Verkehrsaufkommens musste die 77 Jährige Fahrerin des vorausfahrenden PKWs verkehrsbedingt abbremsen. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr die 65 Jährige Fahrerin des dahinter befindlichen PKWs dem davor abbremsenden Fahrzeug auf. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer wurden im Rahmen des Unfallgeschehens verletzt und mussten in unterschiedliche Kliniken eingeliefert werden. Über den genauen Verletzungsgrad ist bislang noch nichts konkretes bekannt. Die A620 war in dem Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt und wurde wieder gegen 21:40 Uhr freigegeben. Der Bereich war im Anschluss wieder frei befahrbar.

