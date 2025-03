Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auto kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

A61-Zotzenheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der BAB 61 gegen 00:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Rheinhessin befuhr die Autobahn auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Ludwigshafen. Zwischen der Anschlussstelle Bad Kreuznach und dem Parkplatz Sitzborn kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet mit ihrem Auto auf die Schutzplanke. Im Anschluss kollidierte sie mit einem Baum und einer Notrufsäule. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite liegen. In der Folge fuhren zwei LKW über herumliegende Trümmerteile. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Mini der 30-Jährigen entstand Totalschaden. Die beiden LKW waren aufgrund von Reifenschäden nicht mehr fahrbereit. Zwecks Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es kam zu keiner nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

