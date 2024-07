Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gefährliche Körperverletzung in Worms

Worms (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:25 Uhr kam es in Worms, in der Von-Steuben-Straße zwischen Bebelstraße und Carl-Schurz-Straße zu einem Körperverletzungsdelikt. Drei bislang unbekannte Täter attackierten dabei die zwei Geschädigten. Zunächst schlugen sie diese ins Gesicht. Da einer der Beiden zu Boden ging wurde dieser von den Tätern im Anschluss in dessen Gesicht getreten. Er erlitt Glücklicherweise keine Frakturen jedoch eine Gehirnerschütterung und wurde zur medizinischen Beobachtung in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Zu Täter und Tatmotiv können derzeit keine Angaben gemacht werden und sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen die Angaben zum Ablauf der Tat und vor allem zu den Tätern machen können.

