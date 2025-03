Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Jugendgruppe begeht Landfriedensbruch in Rostock-Dierkow

Rostock (ots)

Am Abend des 28.03.2025 kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Landfriedensbruch durch Jugendliche in Dierkow. Vorausgegangen war eine durch Bürger per Notruf gemeldete Sachbeschädigung im Bereich des Penny-Marktes in der Hinrichsdorfer Straße, Ecke Dierkower Allee. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich bereits eine Jugendgruppe von ca. 20 bis 30 Personen im Alter zwischen 13 und 20 Jahren eingefunden. Während der Strafanzeigenaufnahme störten die Jugendlichen zunächst die polizeilichen Maßnahmen und reagierten mehrheitlich nicht auf die ausgesprochenen Platzverweise. Stattdessen kam es zu einer Vielzahl von lautstarken Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten. Einige der Jugendlichen griffen unter anderem auch zu Steinen und warfen in Richtung der Beamten sowie deren Fahrzeuge ohne diese jedoch zu treffen. Bei der darauffolgenden Ingewahrsamnahme von sechs Jugendlichen, gerieten diese völlig außer sich und spukten und schlugen auf die Polizeibeamten ein. Aufgrund dessen wurden zwei 14-jährige Tatverdächtige zur Verhinderung weiterer Straftaten vorübergehend im Rostocker Zentralgewahrsam untergebracht. Vier weitere Tatverdächtige, davon ein Kind (13 Jahre, rumän. Staatsbürger), zwei 16-Jährige und ein 17-Jähriger wurden an ihre Eltern übergeben. Neben der Strafanzeige wegen Landfriedensbruches wurden weitere Anzeigen wegen einfacher und gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung sowie Sachbeschädigung aufgenommen. Die Ermittlungen laufen. Der Bereitschaftdienst des Jugendamtes Rostock wurde informiert. Sofern nicht anders bezeichnet, handelt es sich bei allen Beteiligten um deutsche Staatsbürger. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle des PP Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell