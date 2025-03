Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte entwenden Werkzeuge aus Firmenhalle

Schönberg (ots)

In der Nacht zum 27. März sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Gebäude einer Handwerkerfirma in Schönberg eingedrungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge nutzten die Täter den Schutz der Dunkelheit, um in die Firmenräumlichkeiten im Bereich der Technology-Straße einzudringen und diverse hochwertige Werkzeuge zu entwenden. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und bittet nun Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den vermeintlichen Tätern oder zum Verbleib der entwendeten Werkzeuge geben können, sich unter der Telefonnummer 03881 720-0 bei der Polizei in Grevesmühlen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

