POL-HRO: Brennender Mülleimer am Bürgerpark - Polizei sucht Zeugen

Landkreis Rostock/ Güstrow (ots) - Am gestrigen Nachmittag konnten zwei Ladendiebe in einem Güstrower Drogeriemarkt festgestellt werden, die hochwertige Kosmetika im Wert von über 1.700EUR entwendet hatten. Zunächst wurde ein Ladendetektiv auf die beiden Männer aufmerksam, als sie sich gegen 13:45 Uhr in einem Drogeriemarkt am Pferdemarkt aufhielten. Während ...

mehr