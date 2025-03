Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Bützow (ots)

Am Donnerstag, den 27.03.2025, ereignete sich gegen 20:48 Uhr ein Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer fuhr mit seinem Fahrzeug Hyundai von Groß Gischow kommend in Richtung Gnemern. Dabei kam der 36-jährige Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Aufgrund der Verletzungen des Hyundaifahrers kamen angeforderte Rettungskräfte zum Einsatz. Der Fahrer musste aufgrund seiner schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht werden. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Mirco Kurzhals Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

