POL-HRO: Durchsuchung im Rostocker Stadtgebiet

Dobbertin/Witzin (ots) - Am Donnerstagmorgen brannte bei Dobbertin ein Kleintransporter aus, der zuvor aus Witzin entwendet wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der Kleintransporter Mercedes-Benz (Erstzulassung 2021) durch unbekannte Täter gegen 05:30 Uhr an der K135 zwischen Dobbertin und Schwinz abgestellt und mutmaßlich in Brand gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug, in dem sich ...

