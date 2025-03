POL-HRO: Polizei fahndet nach vermisstem Mädchen aus Schwerin und bittet um Hinweise

Stolpe/Rastow (ots) - Ein seit Stunden abgängiger Rollstuhlfahrer aus einem Pflegeheim in Rastow konnte am Dienstagvormittag wohlauf an der A24 angetroffen werden. Mehrere besorgte Autofahrer hatten zuvor bei der Polizei angerufen und über den Rollstuhlfahrer informiert. Die eingesetzten Polizisten konnten gegen 11:00 Uhr den Mann mittleren Alters tatsächlich in der ...

