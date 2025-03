Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter 38-Jähriger im Fokus der Bützower und Teterower Polizei

Landkreis Rostock/ Bützow/Teterow (ots)

Ein 38-jähriger Deutscher beschäftigte die Polizei im Landkreis Rostock gleich zwei Mal am vergangenem Montag.

Gegen 12:50 Uhr erschien der Mann im Polizeirevier Bützow und wollte einen vermeintlich gestohlenen E-Scooter an die Polizei übergeben. Der 38-Jährige, der zuvor mit dem nicht versicherten Fahrzeug vorgefahren war, wies jedoch einen Atemalkohol von 1,97 Promille auf, sodass im Anschluss eine Blutprobenentnahme in der Warnowklinik und eine entsprechende Strafanzeige wegen Trunkenheit erfolgte.

Der E-Scooter hingegen wurde tatsächlich in der Zeit vom 23.12.2024 zum 12.01.2025 aus einem Waschraum eines Mehrfamilienhauses in der Augustenstraße in Rostock entwendet. Laut Angaben des 38-Jährigen gehörte dieser einem Bekannten und er habe den besagten Roller am Montag in Güstrow am Bahnhof festgestellt und an sich genommen.

Etwas später am selben Tag fiel der 38-Jährige erneut in den Fokus der Polizei. Laut eines Zeugenhinweises soll sich gegen 18:00 Uhr eine alkoholisierte und aggressive männliche Person im Vorraum einer Bankfiliale in der von-Thünen-Straße in Teterow aufhalten und geäußert haben, eine Waffe mit sich zu führen. Die Teterower Polizei konnte in der Örtlichkeit tatsächlich den besagten Mann antreffen, bei dem es sich um den 38-jährigen Deutschen handelte und der mittlerweile einen Atemalkohol von 2,45 Promille aufwies. In dem mitgeführten Rucksack konnten die Polizisten schließlich ein Anglermesser mit einer Klingenlänge von 11 cm als auch eine Softairwaffe feststellen. Aufgrund des Mitführens der sog. Anscheinswaffe wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Messer und Softairwaffe wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten sichergestellt. Die Bankfiliale an sich war zum Zeitpunkt des Polizeieinsatzes nicht mehr geöffnet.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen diverser Delikte gegen den 38-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell