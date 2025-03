POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße

Rostock (ots) - In den frühen Morgenstunden des 24.03.2025 wurde die Polizei erneut über einen Einbruch in ein Elektronikgeschäft in der Richard-Wagner-Straße informiert. Bereits am 23.03.2025, kurz vor Mitternacht, war dasselbe Geschäft Ziel eines Einbruchs geworden. (Siehe gefertigte Pressemitteilung vom 24.03.2025: https://t1p.de/5rq6p) Gegen 05:40 Uhr ...

mehr