Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall nicht angezeigt

Zella-Mehlis (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Montag zwischen 06:00 Uhr und 13:15 Uhr gegen einen weißen Seat Ateca, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Talstraße in Zella-Mehlis abgestellt war. Ohne die Eigentümerin oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Am Seat entstand ein Sachschaden im hinteren rechten Fahrzeugbereich. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0075896/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell