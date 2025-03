LPI-SHL: Fahrerlaubnis nicht abgegeben

Römhild (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen in ein Geschäft für Heimtierbedarf in der Meininger Straße in Römhild ein. Aus dem Inneren entwendeten die Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchteten anschließend unbemerkt. Die Polizei sicherte Spuren und sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 ...

