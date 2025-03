Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermissten Rollstuhlfahrer an der A24 angetroffen

Stolpe/Rastow (ots)

Ein seit Stunden abgängiger Rollstuhlfahrer aus einem Pflegeheim in Rastow konnte am Dienstagvormittag wohlauf an der A24 angetroffen werden. Mehrere besorgte Autofahrer hatten zuvor bei der Polizei angerufen und über den Rollstuhlfahrer informiert. Die eingesetzten Polizisten konnten gegen 11:00 Uhr den Mann mittleren Alters tatsächlich in der Bankette direkt neben der Fahrbahn aufgreifen und ihn in den Streifenwagen setzen. Der Rollstuhlfahrer war am Ende glücklich nach seinem kilometerlangen ungewollten Ausflug an die Autobahn wieder zurück in seiner Unterkunft zu sein, wo das Personal schon längere Zeit nach ihm suchte.

