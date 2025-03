Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Frau bei Überholmanöver bei Neustadt-Glewe schwer verletzt

Alt Brenz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW heute Morgen in Alt Brenz ist eine 29-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll die 29-Jährige gegen 8:00 Uhr den vor ihr fahrenden PKW in der Friedensstraße überholt haben, als der 47-jährige Autofahrer im gleichen Moment nach links abbog. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in deren Folge die 29-Jährige mit ihrem PKW mit einem Baum kollidierte und dabei schwer verletzt wurde. Ihr 6-jähriger Sohn, der auf dem Beifahrersitz saß, wurde leichtverletzt und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Die schwangere 29-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ebenfalls ins Klinikum nach Schwerin geflogen. Zum Gesundheitszustand des ungeborenen Kindes liegen derzeit keine Informationen vor. Der 47-jährige PKW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Im Rahmen der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste die Friedensstraße teilweise voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

