POL-KA: (KA) Karlsruhe - Berauschter Autofahrer leistet Widerstand bei Polizeikontrolle - Polizei sucht Zeugen nach möglichem Unfall

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter brachen am Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Ettlingen ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten in der Reutstraße in Bruchhausen vermutlich zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr über eine angelehnte Terrassentür in das Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume und nahmen Bargeld und ...

