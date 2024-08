Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen am Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Ettlingen ein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten in der Reutstraße in Bruchhausen vermutlich zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr über eine angelehnte Terrassentür in das Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume und nahmen Bargeld und hochwertigen Schmuck an sich.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ettlingen unter der Rufnummer 07243 32000 zu melden.

Hannah Bühn, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell