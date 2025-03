Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mit Anhänger auf Autobahn gedreht

A61-Daxweiler (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 19:00 Uhr auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Koblenz, Höhe Daxweiler zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW-Anhängergespann. Ein 35-Jähriger aus Andernach befuhr die Autobahn mit seinem Gespann auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz vor der Anschlussstelle Rheinböllen musste der 35-Jährige das Gespann aus noch unklaren Gründen von ca. 85 km/h herunterbremsen. Hierbei geriet die Fahrzeugkombination ins Schleudern, drehte sich und kollidierte mit der seitlichen Schutzplanke. Da der PKW und der Anhänger fahrbereit blieben, konnte die Unfallaufnahme abseits der Autobahn stattfinden. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Hauptuntersuchung des Anhängers bereits seit drei Monaten abgelaufen war. Außerdem waren alle vier Reifen am Anhänger abgefahren und in schlechtem Zustand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, muss jedoch mit einem Bußgeld rechnen, da er einen Unfall verursacht hat, obwohl die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe der Reifen nicht eingehalten wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

