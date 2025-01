Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub an Bahnsteig

Ludwigshafen (ots)

Bereits am Freitag, den 24.01.2025 gegen 23:00 Uhr kam es am Ludwigshafener Bahnhof Mitte zu einem Raubdelikt. In den späten Abendstunden lief der Geschädigte den Treppenaufgang hinauf zu Gleis 1. Auf der Treppe kamen vier Täter auf ihn zu und haben gewaltsam auf ihn eingewirkt und sowohl sein Mobiltelefon, als auch seinen Geldbeutel entwendet. Die Täter flüchteten anschließend und stiegen in einen Zug ein. Hinweise auf eine Tätergruppierung bestehen bislang keine. Darum bittet die Polizei nun um Ihre mithilfe. Haben Sie etwas beobachtet oder wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

