Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf den 25.01.2025 kam es gegen 02:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW in der Lagerhausstraße in Ludwigshafen. Hierbei geriet die Unfallverursacherin aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Die hierbei entgegenkommende Pkw-Fahrerin konnte durch eine schnelle und umsichtige Reaktion einen Frontalzusammenstoß verhindern. Dennoch kam es zu einem Kontakt zwischen beiden Fahrzeugen. Jedoch kümmerte sich die Unfallverursacherin hiernach nicht etwa um die Schadensregulierung, sondern setzte ihre Fahrt unbesorgt fort. Die Unfallbeteiligte folgte der Verursacherin und rief die Polizei hinzu. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der Unfallverursacherin zunächst deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Die Fahrerin wurde für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

