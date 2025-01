Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Ludwigshafen OT Maudach (ots)

Bereits in dem Zeitraum zwischen Freitag, 24.01.2025 gegen 15:00 Uhr und Samstag, den 15.01.2025, 09:15 Uhr wurde ein geparktes Fahrzeug in der Maudacher Straße in Ludwigshafen mit Sprühfarbe beschädigt. Das Fahrzeug wurde am Freitag unbeschädigt dort geparkt. Am Freitagmorgen wurde die Beschädigung auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs festgestellt. Hinweise auf einen Täter bestehen derzeit keine. Die Polizei bittet nun um Ihre Mithilfe. Haben Sie die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell