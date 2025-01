Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss endet im polizeilichen Gewahrsam

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagnachmittag sollte ein 24-jähriger Pkw-Fahrer im Bereich des Goerdelerplatzes aufgrund seines auffälligen Fahrverhaltens von der Polizei kontrolliert werden. Bevor es jedoch zu einer Kontrolle kam, kollidierte der Fahrer mit einem Stahlpfosten und kam schließlich zum Stehen.

Im Rahmen der darauffolgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Anzeichen für einen möglichen Alkohol- und Drogenkonsum fest. Aufgrund dieses Verdachts wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 315c StGB verantworten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam es zu einem erneuten Polizeieinsatz. Der 24-Jährige randalierte in seiner Wohnung und musste deshalb zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

