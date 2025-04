Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 44 bei Jüchen - Schwerer Verkehrsunfall am Stauende - Drei Fahrzeuge beteiligt - Mann stirbt an Unfallstelle - Ein Mensch leicht verletzt - Sperrung

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 11. April 2025, 07:41 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen auf der A 44 bei Jüchen in Fahrtrichtung Kassel, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, erlitt ein Lkw-Fahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Richtungsfahrbahn bleibt voraussichtlich bis mindestens 15 Uhr gesperrt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 59-jähriger Mann aus Heinsberg mit seinem Lkw auf der A 44 in Fahrtrichtung Kassel und musste kurz vor dem Autobahnkreuz Holz verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Bergheim bemerkte dies zu spät, bremste stark ab und wich nach links aus. Nachfolgend erkannte ein 52 Jahre alter Mann aus Geilenkirchen in seinem Lkw das Stauende ebenfalls zu spät, touchierte zunächst den Pkw und fuhr dann auf das Heck des Lkw auf. Aufgrund der Kollision erlitt der 52-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und aufwendigen Bergung der Fahrzeuge bleibt die Richtungsfahrbahn bis etwa 15:00 Uhr gesperrt. Der Verkehr staut sich bis auf 9.000 Meter.

