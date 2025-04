Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Alleinunfall auf der A 46 bei Erkelenz - Kradfahrer stürzt und erleidet schwere Verletzungen - Rettungshubschrauber und Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 10. April 2025, 12:42 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag auf der A 46 bei Erkelenz erlitt ein Kradfahrer schwere Verletzungen, nachdem er ohne Fremdverschulden von seinem Motorrad gestürzt war. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 67-jähriger Kradfahrer aus dem Kreis Heinsberg auf dem linken Fahrstreifen der A 46 in Richtung Niederlande. In Höhe der Anschlussstelle Erkelenz-Ost verlor der Mann aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und touchierte die linksseitige Mittelschutzplanke. Durch den Kontakt verlor er sein Gleichgewicht und stürzte von seiner Honda. Er schleuderte über den Asphalt und blieb auf der Fahrbahn liegen. Ein angeforderter Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Die Profis des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren. Die Richtungsfahrbahn musste bis 17:00 Uhr gesperrt werden. Eine Ableitung des Verkehrs erfolgte über die Anschlussstelle Erkelenz-Ost. Das längste Stauausmaß betrug ungefähr 8.000 Meter.

