POL-D: Stadtmitte - Straßendealer aus dem Verkehr gezogen -Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, den 08. April 2025, 19:55 Uhr

Beamte der Polizeiwache Stadtmitte nahmen einen polizeibekannten Drogendealer fest. Ein Zeuge hat ihn zuvor beim Verkauf dieser beobachtet. Es folgte die Festnahme.

Quasi wie im Autokino musste sich gestern Abend ein aufmerksamer Zeuge vorgekommen sein, als er an der Karlstraße aus einem parkenden Pkw heraus eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Stadtmitte ansprach. Er beobachte schon länger auf der Friedrich-Ebert-Straße eine männliche Person, die schon mehrmals Betäubungsmittel an Kunden verkauft hatte. In Höhe der Hausnummer 44 nehme er immer Kontakt mit diesen auf und gehe nach Übergabe des Geldes zu einer dortigen Baustellenabsperrung. Dort befinde sich ein schwarzes Stoffsäckchen, aus diesem heraus der Dealer augenscheinliche Drogen an die Käufer aushändigte. Mit diesen Informationen eilten die Beamten zur besagten Hausnummer und konnten den beschriebenen Verkäufer festhalten. Daraufhin begaben sich die Polizisten zur Baustellenabsperrung und konnten in dem Stoffsäckchen mehrere portionierte Druckverschlusstütchen mit Marihuana auffinden. Weiterhin wurden bei dem polizeibekannten 31-jährigen Algerier ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag aufgefunden, der vermutlich aus den Drogenverkäufen stammt. Die Betäubungsmittel und das Bargeld wurden sichergestellt, der wohnungslose Algerier zum Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

