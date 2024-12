LPI-SLF: Unfall mit Leichtverletzter

Schleiz (ots) - Zwischen Dienstag und Mittwoch drangen Unbekannte in insgesamt fünf Gärten der Gartenanlage "Am Grauen Berg" in Schleiz ein. Durch Aufbrechen von Vorhängeschlössern, Bungalow- bzw. Schuppentüren gelangten der/ die Unbekannten in die Gebäude und stahlen u.a. Werkzeuge und Rasenmäher. Eine Spurensuche und -sicherung wurde durchgeführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder ...

