Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Neuss - A 57 Richtung Krefeld - Motorradunfall - 22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Sperrungen - Stau

Düsseldorf (ots)

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Neuss - A 57 Richtung Krefeld - Motorradunfall - 22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Sperrungen - Stau

Unfallzeit: Sonntag, 6. April 2025, 12:20 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag auf der A 57 bei Neuss wurde ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Mönchengladbach so schwer verletzt, dass gestern Mittag Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme musste zeitweise ein Fahrstreifen in Richtung Krefeld gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von 3.000 Metern.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei waren zur Unfallzeit zwei Motorradfahrer (beide 22 Jahre alt - beide aus MG) mit ihren Krädern auf der A 57 in Richtung Krefeld unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Neuss-Büttgen überholte einer der Männer mit seiner BMW einen Skoda rechts auf dem Ausfädelungsfahrstreifen der Anschlussstelle mit hoher Geschwindigkeit. Dabei kollidierte er mit dem Heck des Skoda eines 81-Jährigen. In der Folge verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Krad, überschlug sich und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Mit schwersten Verletzungen blieb er im Bereich der Ausfahrt liegen. Die 84-jährige Beifahrerin des Skoda erlitt leichte Verletzungen. Auf Grund der Gesamtumstände ermittelt das Verkehrskommissariat auch wegen des Verdachts eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens (§315 d StGB). Beide Motorräder wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell