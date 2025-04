Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Oststraße/Leopoldstraße - Raub einer hochwertigen Armbanduhr auf offener Straße - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 3. April 2025, 21:42 Uhr

Zwei bislang unbekannte Männer rissen gestern Abend auf der Oststraße, vor der dortigen Kirche (St. Maria Empfängnis), einem 59-Jährigen aus Bochum seine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk und flüchteten anschließend in einem Pkw Mercedes mit französischem Kennzeichen.

Der Bochumer wollte auf der Oststraße nach einem längeren Besuch auf der Königsallee gemeinsam mit seiner Frau in ein Restaurant. Nachdem er seine Frau vor dem Lokal abgesetzt hatte, parkte er sein Auto auf der Oststraße, in Höhe der Hausnummer 38. Von hier ging er in Richtung Hohenzollernstraße. In Höhe der Kirche umklammerte ihn dann plötzlich einer der beiden Täter von hinten und ein weiterer Räuber riss ihm seine hochwertige Uhr (Wert in sechsstelliger Höhe) vom Handgelenk. Danach flüchteten beide Räuber in Richtung Leopoldstraße und stiegen dort in eine silberfarbene Mercedes E-Klasse. Das Fahrzeug hatte französische Kennzeichen, die mit den Buchstaben "WW" begannen. Laut dem Geschädigten parkte das Täterfahrzeug vor der Hausnummer 34 schräg auf der Straße. Zeugen beschreiben den ersten Täter als 25 bis 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat schwarzes Haar und war mit einem dunklen, langen Oberteil bekleidet. Dazu trug er blaue Jeans. Der Mann war mit einem schwarz-weißen Tuch (sog. Bandana) maskiert. Der zweite Täter ist zwischen 25 und 35 Jahre alt und ebenfalls geschätzte 1,80 Meter groß. Seine Hautfarbe hatte einen leicht gebräunten Teint. Er hatte kurze/dunkelblonde Haare mit einem sog. "Boxerhaarschnitt". Er war zu diesem Zeitpunkt mit einem schwarzen T-Shirt und einer blauen Jeans bekleidet. Er war unmaskiert.

Zeugen die Hinweise auf den Verbleib oder die Identität der Räuber geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 870 0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell