Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Schwerer Verkehrsunfall auf der A 61 bei Mönchengladbach - Vier beteiligte Fahrzeuge - Eine Person schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 03. April 2025, 14:49 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 61 bei Mönchengladbach, musste ein Mann mit schweren Verletzungen durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Pkw ineinandergeschoben. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 25-jährige Frau aus Mönchengladbach mit ihrem Opel Corsa auf dem linken Fahrstreifen der A 61 in Fahrtrichtung Venlo. In Höhe der Auffahrt Mönchengladbach-Holt kam es zu einem Stau, bei dem die vorausfahrenden Fahrzeuge nahezu bis zum Stillstand abbremsten. Diesen Umstand erkannte die 25-Jährige zu spät. Sie leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, fuhr jedoch einem vorausfahrenden 62-Jährigen aus Mönchengladbach auf, der in einem Citroen C1 unterwegs war. Dieser wiederum wurde durch den Aufprall auf einen vorausfahrenden Volvo XC60 geschoben, der mit einem 62-Jährigen aus Nettetal besetzt war. Schlussendlich kollidierte der Volvo durch die Wucht mit einem vorausfahrenden Tesla Model S, dessen Fahrer ein 83-jähriger Mann aus Mönchengladbach war. Bei dem Unfall wurde lediglich der Citroen-Fahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Während der Unfallaufnahme, die durch die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams durchgeführt wurde, mussten beide Fahrstreifen in Richtung Venlo und die Auffahrt Mönchengladbach-Holt vollständig gesperrt werden. Der nachfolgende Verkehr konnte über den Seitenstreifen vorbeigeleitet werden. Das längste Stauausmaß betrug 8.000 Meter.

