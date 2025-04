Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Holthausen - Pkw kollidiert mit Straßenbahn - Eine schwer verletzte Person

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 03. April 2025, 13:10 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall wurde gestern die Beifahrerin eines Pkw schwer verletzt, nachdem das Fahrzeug mit einer Straßenbahn kollidiert war.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 50-jähriger Düsseldorfer mit seinem BMW X1 auf der Kölner Landstraße in Fahrtrichtung Benrath. In Höhe der Einmündung Hügelstraße wendete der Fahrer verbotswidrig, übersah eine hinter ihm fahrende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Die 30-jährige Straßenbahnfahrerin der U72 leitete zwar noch umgehend eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des BMW, eine 52-jährige Düsseldorferin, schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden. Fahrgäste kamen nicht zu Schaden. Der BMW X1 wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell