POL-D: Oberbilk - Zivilfahnder entdecken dutzende mutmaßlich gestohlene Fahrräder - Polizei sucht nach Eigentümern mit Lichtbildern

Düsseldorf (ots)

19. März 2025, 22:15 Uhr

Die Kontrolle eines per mehrerer Haftbefehle gesuchten Düsseldorfers führte Zivilfahnder zu über zwei Dutzend mutmaßlich gestohlener Räder. Nun sucht die Polizei nach den möglichen Eigentümern der Rennräder.

Die Zivilstreife sprach den Gesuchten vor seiner Wohnanschrift an, um ihn zu kontrollieren. Der Düsseldorfer bat die Beamten in seine Wohnung, in der diese auf über 20 Rennräder namhafter Marken aufmerksam wurden. Einen Eigentumsnachweis für die vielen hochwertigen Rennräder in seiner Wohnung konnte der 57-jährige Mann nicht beibringen. Folglich wurde der einschlägig polizeibekannte Düsseldorfer festgenommen und die Fahrräder aus seiner Wohnung sichergestellt. Jetzt sucht die Polizei nach den Eigentümern des vermeintlichen Diebesgutes. Entsprechende Bilder sind an diese Pressemeldung angehängt. Eigentümer, die ihre Fahrräder erkennen, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 33 unter der Rufnummer 0211 870 0.

