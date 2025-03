Polizei Düsseldorf

POL-D: Einladung zum Pressetermin "Girls' und Boys' Day" bei der Polizei Düsseldorf - Schülerinnen und Schüler erhalten Einblicke in den polizeilichen Berufsalltag und informieren sich über Berufschancen

Düsseldorf (ots)

Wie die Polizei Düsseldorf rund 150 Schülerinnen und Schüler beim "Girls' und Boys' Day" hautnah erleben lässt, wie der Berufsalltag bei der Düsseldorfer Polizei aussieht, zeigen wir Ihnen

am Donnerstag, 3. April 2025, von 12:00 bis 13:00 Uhr auf dem Gelände Auf dem Draap 23 in Düsseldorf.

Wie funktioniert der Polizeifunk? Wie werden bei einem Tatort oder einem Unfall die Spuren gesichert? Wie schwer ist die ballistische Weste und was macht eigentlich die Hundestaffel? Selbst ausprobieren und/oder anschaulich kennenlernen dürfen das die Siebt- bis Neuntklässler. Gleichzeitig informieren Beamtinnen und Beamte der Düsseldorfer Polizei an eigens eingerichteten Stationen über die vielfältigen Tätigkeitsbereiche und die umfangreichen Aufgaben bei der Polizei.

Da das Betreten des Geländes ausschließlich in Begleitung gestattet ist, ist die Teilnahme interessierter Medienvertreterinnen und -vertreter an der Veranstaltung ausschließlich mit vorheriger Anmeldung bis Mittwoch telefonisch unter 0211 870-2005 oder per E-Mail an pressestelle.duesseldorf@polizei.nrw.de möglich. Sie werden gebeten, sich um 12:00 Uhr auf dem ehemaligen Gelände des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Auf dem Draap 25) einzufinden. Von dort starten wir, um Eindrücke an den unterschiedlichen Stationen zu erhalten. Einer unserer Personalwerber wird uns bei dem geführten Rundgang begleiten, so dass Sie die Möglichkeit haben, mit ihm zu sprechen und Fragen zu stellen. Da es sich bei dem Gelände um einen polizeilichen Sicherheitsbereich handelt, sind Bilder und Videos nur nach Absprache vor Ort möglich. Wir bitten dies zu beachten.

