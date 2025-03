Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Polizei hebt Drogenversteck in Supermarkt aus - Dealer festgenommen - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 27. März 2025, 18:00 Uhr

Der Polizei ist gestern Nachmittag ein Dealer ins Netz gegangen, der seine Drogenvorräte ganz nonchalant in einem Supermarkt versteckt hatte. Er wird noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Am späten Nachmittag fiel Zivilbeamten der Polizeiinspektion Mitte ein Mann auf, der am Konrad-Adenauer-Platz verschiedene Personen ansprach und diesen augenscheinlich Betäubungsmittel anbot. Die Polizisten observierten den 28-jährigen Algerier und konnten beobachten, wie er mehreren Menschen dann auch mutmaßlich Drogen verkaufte. Als der Tatverdächtige sich in einen nahen Supermarkt begab und dort an den Schließfächern, die eigentlich für Kunden und deren Taschen vorgesehen sind, hantierte, unterzogen die Beamten den Mann einer Kontrolle.

Es kam heraus, dass der 28-Jährige das Schließfach als Vorratsbunker für Cannabis benutzt hat. Die Polizisten fanden hier ein knappes Kilogramm. Darüber hinaus hatte der Dealer einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag bei sich. Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Cannabis in einer nicht geringen Menge wird der Mann noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

