POL-D: Friedrichstadt - Versuchtes Tötungsdelikt - Auseinandersetzung auf offener Straße eskaliert - 40-jähriger Mann durch Stiche lebensgefährlich verletzt - Mutmaßlicher Angreifer vorläufig festgenommen

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf

Einsatzzeit / Tatzeit: Mittwoch, 26. März 2025, 22:50 Uhr - Tatort: Düsseldorf-Friedrichstadt, Scheurenstraße

Nach einer Auseinandersetzung gestern Abend auf offener Straße ermitteln die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Düsseldorfer Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein 40-jähriger Mann war durch mehrere Stiche so schwer verletzt worden, dass Lebensgefahr bestand. Der mutmaßliche Angreifer, ein 48-Jähriger, wurde in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Polizei geht derzeit von einem eskalierten Streit im privaten Umfeld aus. Vier weitere Männer aus dem Umfeld, die sich in das Geschehen einmischten, erlitten leichtere Verletzungen.

Zur Tatzeit wurden Funkstreifen und Rettungsdienste zu der Auseinandersetzung auf der Scheurenstraße gerufen. Mehr als ein Dutzend Streifenwagen rückten aus. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Aggressor in Tatortnähe festhalten und anschließend festnehmen. Das Opfer, mehrere Beteiligte und der Tatverdächtige wurden in Krankenhäuser transportiert. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt und die Kriminalwache erschien zur Spurensicherung vor Ort. Die Ermittlungen der eingerichteten Mordkommission laufen seit der Nacht auf Hochtouren.

