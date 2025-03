Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Schwerer Verkehrsunfall auf der A 42 bei Duisburg - Vier Menschen verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 25. März 2025, 21:27 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 42 bei Duisburg wurden vier Personen verletzt - davon ein Mann lebensgefährlich. Zwei Pkw waren mit einem liegengebliebenen Fahrzeug kollidiert.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 46-jähriger Mann aus Georgien mit seinem Ford Transit auf der A 42 in Richtung Dortmund unterwegs. Aufgrund eines technischen Defekts blieb er in Höhe des Autobahnkreuzes Duisburg auf dem Verzögerungsstreifen, der zur A 59 führt, liegen. Dies bemerkten ein 55-jähriger Mann aus Gelsenkirchen mit seinem Opel Corsa und ein 49-Jähriger aus Duisburg mit seinem Kia zu spät, so dass die Fahrzeuge mit dem Ford kollidierten. Der 55-jährige Mann sowie der 52-jährige Beifahrer wurden schwer, eine weitere 23-jährige Insassin leicht verletzt. Den 49-jährigen Fahrer des Kia brachten Rettungskräfte mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams aus Essen waren vor Ort, um die Spuren des Unfalls zu sichern. Die Autobahn blieb in Fahrtrichtung Dortmund bis etwa 04:20 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell