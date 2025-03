Polizei Düsseldorf

POL-D: Folgemeldung: Mutmaßliches Tötungsdelikt in Eller - Mann mit Vielzahl an Messerstichen aufgefunden - Tatverdächtiger festgenommen

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und Polizei Düsseldorf

Nachtrag zur Erstmeldung:

Bei der am Montag aufgefundenen toten Person handelt es sich um einen 68-jährigen Mann, der in der Einrichtung wohnte. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann mit einer Vielzahl an Messerstichen getötet.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein dringend tatverdächtiger Nachbar des Mannes festgenommen. Dem 56 Jahre alten Mann wird Totschlag vorgeworfen. Er soll am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Aufgrund psychischer Auffälligkeiten kommt eine vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht.

