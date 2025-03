Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 1 bei Remscheid - Verkehrsunfall nach riskanten Fahrmanövern - Drei schwer verletzte Personen - Porsche und Führerschein des Verursachers sichergestellt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 24. März 2025, 15:10 Uhr

Mehreren Zeugen fiel am gestrigen Nachmittag ein Porsche auf der A 1 bei Remscheid auf, der mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr und immer wieder riskante Überholmanöver vollzog. Dies endete in einem Verkehrsunfall, bei dem neben dem Fahrer zwei weitere Personen schwer verletzt wurden. Die Sicherstellungen des Porsche und des Führerscheins waren die Folge. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 53-jähriger aus Köln mit seinem Porsche 911 GT3 auf der A 1 in Fahrtrichtung Köln. Dort fiel er Zeugen mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit und drängelndem Fahrverhalten auf. Weiterhin soll der Fahrer mehrfach riskante Fahrmanöver vollzogen haben. In Höhe der Anschlussstelle Remscheid verlor der 53-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der linksseitigen Betonschutzwand. Im Folgenden schleuderte er über die Fahrbahn und prallte auf dem rechten Fahrstreifen mit einem dort befindlichen Renault Megane aus Mayen-Koblenz zusammen, der mit zwei Personen besetzt war. Der Renault wurde durch den Aufprall in die rechtsseitige Böschung geschleudert, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Porsche schleuderte ebenfalls in die Böschung und kam dort zum Stillstand. Der Unfallverursacher und der 65-jährige Fahrer sowie die 68-jährige Beifahrerin des Renault wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme konnte der nachfließende Verkehr über den linken von drei Fahrstreifen vorbeigeleitet werden. Aufgrund der gefährdenden Straßenverkehrsdelikte und der fahrlässigen Körperverletzung wurden der Porsche 911 GT3 und der Führerschein des Kölners sichergestellt.

