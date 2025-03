Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Bilk - Radfahrer kollidiert mit Lieferwagen - Senior schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 24. März 2025, 12:05 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag in Bilk stieß ein Radfahrer mit einem Lieferwagen zusammen und wurde dabei so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 51-jähriger Mann aus Oberhausen mit seinem Ford Transit auf der Merkurstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Kreuzungsbereich Suitbertusstraße/Merkurstraße beabsichtigte der Fahrer vorfahrtsberechtigt weiter geradeaus zu fahren. Plötzlich kam von links ein Radfahrer, der frontal in den Transit fuhr und auf die Fahrbahn stürzte. Der 81-jährige Radfahrer aus Düsseldorf verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus transportierten. Der Oberhausener blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

