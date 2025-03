Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Emmerich - A 3 - Schwerer Verkehrsunfall - Mehrere Verletzte - Aufwendige Unfallaufnahme - Verkehrsunfallaufnahmeteam und Polizeihubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 23. März 2025, 21:35 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 3 bei Emmerich wurden insgesamt sieben Personen verletzt. Vier davon schwer. Bei einem 29-jährigen Fahrer konnte gestern Abend Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis zum Montagmorgen (09:30 Uhr) an. Der Verkehr in Richtung Köln wurde ab der Anschlussstelle Emmerich-Ost abgeleitet. Es kam zu Staus.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei fuhr ein 29-Jähriger aus Herten mit seinem Audi an der Anschlussstelle Emmerich-Ost auf die A 3 in Richtung Köln. Nach Zeugenaussagen wechselte er unmittelbar auf den linken Fahrstreifen, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. In der Folge kam es zur Kollision mit dem nachfolgenden Mercedes eines 25-Jährigen aus Dortmund. Beide Fahrzeuge wurden mehr als 500 Meter über die Fahrbahn geschleudert und kamen völlig zerstört zum Stillstand. Der Pkw einer 28-Jährigen wurde durch Trümmerteile beschädigt. Der 29-jährige Audi-Fahrer erlitt schwerste Verletzungen (Lebensgefahr). Sein 33-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Mercedes-Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer mussten auch mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Drei jungen Frauen auf der Rückbank des Mercedes erlitten leichte Verletzungen. In der Nacht rückte das Unfallaufnahmeteam aus, um Spuren zu sichern. Zusätzlich wurde am Morgen ein Polizeihubschrauber für Übersichtsaufnahmen angefordert.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell