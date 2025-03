Polizei Düsseldorf

POL-D: A 52/A 61 bei Mönchengladbach: Pkw rutscht auf Seite über Fahrbahn - Unfall nach möglicher Alkoholfahrt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 25. März 2025, 00:15 Uhr

Ein Pkw auf der Seite, diverse Flaschen Alkohol im Fahrzeugraum, mehrere zerstörte Warnbaken und ein einbehaltener Führerschein sowie eine Strafanzeige sind die Umstände und das Resultat eines Alleinunfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag.

Eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Düsseldorf erhielt eine Viertelstunde nach Mitternacht den Einsatz, dass sich im Baustellenbereich der Tangente von der A 52 aus Roermond kommend zur A 61 in Fahrtrichtung Koblenz ein Autounfall ereignet haben soll.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, lag ein Opel mit ukrainischem Kennzeichen auf der Seite, mehrere Warnbaken waren beschädigt; doch von einem Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Nach kurzer Zeit trafen die Polizisten diesen auf einem mehrere Meter von der Autobahn entfernten Erdhügel an. Der Mann roch stark nach Alkohol. Auf Nachfrage gab der 29-jährige Ukrainer an, lediglich ein wenig Alkohol konsumiert zu haben. Allerdings war er nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Im Fahrzeug selbst befanden sich diverse alkoholische Getränke.

Nach ersten Ermittlungen kam der 29-jährige Fahrer von der Fahrbahn ab, als er von der A 52 auf die A 61 wechseln wollte. Hierbei touchierte er wohl mit der rechten Fahrzeugseite die Leitplanke. Aufgrund des Aufpralls kam das Fahrzeug ins Schleudern und fuhr auf die linksseitig stehende mobile Betonschutzwand auf. Daraufhin legte sich der Wagen auf die Seite, rutschte mehrere Meter weiter und nahm hierbei noch einige Baustellenbaken und Leitpfosten mit.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, ihm wurden mehrere Blutproben entnommen, sein Führerschein sichergestellt.

