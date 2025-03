Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall im Gegenverkehr/ Motorradfahrer verletzt

Hennef (ots)

Verhältnismäßig glimpflich endete ein Verkehrsunfall am Dienstag (04. März) in Hennef, bei dem ein Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Gegen 15:45 Uhr fuhr ein 33 Jahre alter Hennefer mit seinem Pkw über die Landesstraße 125 (L 125) aus Richtung Dahlhausen kommend in Fahrtrichtung Kurenbach. Im Bereich einer S-Kurve kam dem VW-Fahrer ein anderer Pkw entgegen. Hinter diesem scherte dann nach Aussage der beiden Autofahrer ein Motorrad zum Überholen aus und kollidierte mit dem Frontbereich des Touran. Der Kradfahrer gab später an, sich an den Unfallhergang nicht erinnern zu können. Durch den Zusammenstoß stürzt der 62-jährige Zweiradfahrer, der ebenfalls aus Hennef stammt. Seine Kawasaki rutscht über die Fahrbahn bis auf eine angrenzende Grünfläche. Der 62-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nach einer ersten ärztlichen Versorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 10.000 Euro. Die Polizei musste die Fahrspur in Richtung Hennef für die Dauer der Unfallaufnahme sperren. Vor Ort wurden Spuren gesichert und die Aussagen der Beteiligten sowie des Zeugen aufgenommen. Die Feuerwehr wurde zur Unterstützung hinzugerufen, um eine Ölspur von der Fahrbahn zu entfernen. Das zuständige Verkehrskommissariat führt nun die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs. (Uhl)

